Motori - Nasce la W Series, dal 2019 un campionato riservato alle donne

10/10/2018

Un campionato automobilistico per sole donne . Ora è ufficiale, nasce la W Series e prenderà il via nel maggio 2019. La nuova categoria vedrà in pista vetture tutte uguali, delle Tatuus di Formula 3 e si comporrà di sei appuntamenti, in Europa, della durata di 30 minuti. Tra i promotori di questo campionato David Coulthard, il cui obiettivo è quello di formare le ragazze per un possibile salto futuro in Formula 1.

We believe any woman with talent, passion and commitment should have a chance in motorsport. We’re here to create those chances and increase participation in a sport we love. #RethinkRacing pic.twitter.com/Ilhq0ZhfLL

IL CEO CATHERINE BOND MUIR: "CHIUNQUE ABBIA TALENTO DEVE AVERE UNA CHANCE"

"La nostra missione è importante: pensiamo che chiunque abbia talento, passione e impegno debba avere una chance nel motorsport. Questo campionato nasce per dare questa opportunità". È il Ceo della W Series Catherine Bond Muir a dare la linea riguardo alla nascita di questo nuovo campionato. "Guardando le statistiche, poche donne negli ultimi anni hanno guidato in categorie superiori alla Formula 4". David Coulthard ha spiegato bene i motivi dell'impegno per dare vita alla W Series: "Le ragazze tendono a raggiungere una sorta di 'soffitto di vetro' al livello della GP3 o della Formula 3, spesso più a causa della mancanza di fondi che non di talento. Ecco perché è necessario un campionato riservato esclusivamente alle donne, per creare un habitat competitivo e costruttivo in cui i piloti saranno in grado di dotarsi delle competenze necessarie per fare il passo successivo nelle categorie più importanti e confrontarsi alla pari con i loro rivali maschili". Coinvolto nel progetto anche Adrian Newey: "Sono convinto che ci siano poche donne nel motorsport non per incapacità ma per mancanza di opportunità".