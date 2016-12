Tony Cairoli in esclusiva: "Pronto a sfidare Rossi al Monza Rally Show"

Partiamo dal Monza Rally Show dove l'anno scorso hai stupito tutti. Sei pronto a detronizzare Valentino Rossi?

"È sempre un evento importante a livello mediatico. Non è un vero e proprio rally quindi noi piloti di moto abbiamo qualche chance in più. E' sempre una gara quindi darò il 100% e spero di fare meglio dell'anno prossimo dove ho avuto un problema nell'ultima speciale. L'obiettivo è quello di salire sul podio, poi vedremo se avremo le carte in regola per vincere".



Hai appena svelato la livrea della Citroen DS3 WRC del Team Magneti Marelli Checkstar, ti piace?

"Molto bella e aggressiva, quest'anno abbiamo cambiato look e il total black mi piace. Speriamo di far paura agli avversari anche in questo modo…".



Quest'anno il tuo compagno di box sarà Alessandro Bosca, gli anni passati invece eri al fianco di Luca Pedersoli. Cosa ti ha insegnato?

"Mi mancherà molto perché uno dei rallysti italiani più forti. Mi dava tantissimi consigli sia sul settaggio della macchina, sia su come prendere le note. Sono sicuro che farà il tifo per me!".



Durante l'anno riesci ad allenarti al volante?

"No assolutamente. Quest'anno, a stagione finita, ho fatto qualche rally in Sicilia e nulla più".



Nel futuro ti piacerebbe correre nel World Rallycross?

"E' una delle discipline che mi piace di più. Il WRC è troppo impegnativo e anche rischioso se non si ha esperienza. Il Rallycross è sicuramente più alla mia portata ed è molto spettacolare. Come una gara da motocross si parte tutti insieme e c'è molta competizione uno contro uno".



Passiamo alla motocross, un voto alla tua stagione appena conclusa?

"E' andata abbastanza bene. Sono partito per vincere, ma purtroppo sono arrivato secondo nel Mondiale. Ci sono stati infortuni e alcuni problemi, però è stata un'annata positiva".



L'obiettivo per il prossimo anno è sempre lo stesso: il nono titolo mondiale

"Esatto. Ci sarà tantissima concorrenza, ma sono pronto e spero di subire infortuni".



A proposito di concorrenza, ci sarà anche Jeffrey Herlings (campione MX2) che dividerà il box in Ktm con te. Pensi che sarà subito competitivo?

"Sicuramente sarà difficile avere in squadra uno come lui che è uno dei talenti più forti al mondo insieme a Roczen. Andrà forte dalla prima gara e sarà subito il lotta per il titolo. Nel team non ci saranno divisioni quindi i miei dati saranno anche in suo possesso, speriamo in una convivenza serena".



Hai deciso che cilindrata utilizzerai il prossimo anno? 350 cc o 450 cc?

"Sì, la decisione ormai è presa e abbiamo scelto la 450. E' la moto più performante in questo momento perché la 350 è rimasta un po' indietro con lo sviluppo".



Mancano poco più di cento giorni all'inizio del Mondiale, come stai fisicamente?

"Sto recuperando al 100% dagli infortuni. Ho da poco iniziato la preparazione e sono già a un buon livello".



Quest'anno sei arrivato secondo nel Mondiale, proprio come Rossi. Hai seguito la stagione di Valentino?

"Ha fatto un'annata fantastica, obiettivamente Marquez in alcune situazione è stato più forte. Vale ha avuto un po' di sfortuna e qualche caduta di troppo. In un campionato molto difficile il secondo posto è comunque da incorniciare".



Ti sei mai allenato con lui al Ranch?

"Ci sono stato solo una volta diversi anni fa. Il flat track non è una delle mie discipline preferite quindi faccio fatica".



Infine la F1, da uomo Red Bull cosa pensi di Max Verstappen?

"La Formula 1 ha sbagliato regolamento e quindi ha ucciso la competizione: non sono più vere e proprie gare di auto. Max è giovane e quindi scalpita. Vuole portare un po' di adrenalina in questo sport che ha perso molto. Detto questo, però, anche lui deve rispettare le regole che ci sono".



Sogni di provare una monoposto di Formula 1?

"Sì, speriamo di riuscirci un giorno. Sarebbe fantastico e ovviamente non penso a fare qualche gara, ma…".