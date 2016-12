MXGP: Febvre è l'erede di Cairoli

Il tempio della velocità consacra il nuovo campione del motocross. Sul sabbione steso sul mitico asfalto di Assen danza leggero Romain Febvre, che dopo 6 anni di regno incontrastato di Tony Cairoli fa suo il titolo MXGP con due gare d'anticipo. Al 24enne francese della Yamaha bastava stare davanti al connazionale Gautier Paulin, ma RoRo ha fatto di più, complice anche la giornata arrendevole del rivale. Ciliegina sulla torta, la vittoria nella seconda manche, anche se la certezza del mondiale Febvre l'ha avuto solo vedendo l'esplosione di gioia della fidanzata e degli uomini del team guidato da Michele Rinaldi.

Il gran premio d'Olanda se l'è preso Shaun Simpson, lo scozzese volante che ha messo la freccia per sorpassare in classifica Cairoli, presente ad Assen da spettatore, scivolato in quinta posizione. La situazione si è ribaltata invece nella MX2. Della giornata storta del capoclassifica Paul Jonass, caduto alla partenza della seconda manche e costretto a correre senza freno anteriore, ha approfittato lo sloveno Tim Gajser, che dal meno 4 in classifica della vigilia è passato a più 13 vincendo la prima manche e conquistando il successo assoluto con la seconda piazza nella manche conclusiva. Tutto è comunque ancora da decidere, perché nella rimanenti gare in Messico e Stati Uniti, 13 e 20 settembre, saranno in palio ancora 100 punti.