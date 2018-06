MXGP: Herlings si è rotto la clavicola in allenamento, forfait a Ottobiano

14/06/2018

Brutta botta per Jeffrey Herlings che si è fratturato la clavicola destra in allenamento. A Berghem (Olanda), il leader del Mondiale Motocross MXGP della Ktm è caduto sull spalla già rotta in passato ed è stato immediatamente operato dal famoso dottor Claes. Difficilissimo, quasi impossibile, il recupero per il GP di Lombardia in programma nel weekend a Ottobiano. Un'occasione per Tony Cairoli che può accorciare in classifica. Il numero 222, ora in ritardo di 62 punti, che vincendo entrambe le manche può arrivare a 12 punti dalla vetta.