MXGP: a Mantova Cairoli 8° in qualifica

25 giugno 2016

Ottava posizione per Antonio Cairoli nella manche di qualifica MXGP a Mantova. Il 222 della Ktm, non in perfette condizioni fisiche, ha recuperato diverse posizioni dopo una partenza cauta. Vittoria per Bobryshev che, con la sua Honda, ha battuto il leader del Mondiale Gajser per soli tre secondi. Terza posizione per Nagl (Husqvarna) che ha rallentato nel finale. Undicesimo Lupino (Honda) e sedicesimo Philippaerts (Yamaha)