Motocross, Villopoto dà ancora forfait

20 maggio 2015

Ryan Villopoto salterà anche il GP d'Inghilterra del Mondiale motocross. Il pilota americano della Kawasaki, infortunatosi al coccige in occasione del round in Trentino, si è sottoposto a nuovi controlli in Usa, che hanno evidenziato anche una compressione nella parte bassa della colonna vertebrale, che necessita di tempi più lunghi per la riabilitazione. Da qui la decisione di Villopoto di non presentarsi a Matterley Basin.