Motocross, Shaun Simpson dominatore in Belgio

Non tradisce le aspettative l'inferno di sabbia di Lommel , il tracciato più impegnativo al mondo. Ad essere traditi sono come al solito i piloti, che non scampano alle trappole disseminate lungo i 1600 metri della pista belga che ospita il 14esimo round del mondiale. Persino il leader del mondiale, Romain Febvre , riesce a fare la figura del pollo per ben due volte nella prima manche. Chiude comunque con due terzi posti il francesino della Yamaha sempre più vicino al suo primo titolo.

Due sono i secondi posti per un altro francese, Gautier Paulin, bravo a superare i postumi freschi di un infortunio ad un ginocchio. Dominatore di giornata è lo scozzese Shaun Simpson, sabbiaiolo doc al suo secondo successo in carriera. Ma anche per lui la vita non è facile, basti vedere il volo all'atterraggio da un salto di 30 metri per 6 di altezza. In classifica Febvre sale a quota 547 punti contro i 463 di Paulin e i 423 del russo Bobryshev che strappa il terzo posto ad un Tony Cairoli che a Lommel fa lo spettatore.

Nella MX2 altra doppietta britannica con Max Anstie, che nelle ultime uscite ha vinto 5 manche su 6. Assente fino a fine stagione Jeffrey Herlings, passa in testa al mondiale l'altro pilota ufficiale KTM, il lettone Pauls Jonass, ma la classfica è cortissima con lo sloveno Gajser a 4 punti.