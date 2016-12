Motocross, niente Gran Premio d'Europa per Villopoto Per il 4 volte vincitore del Supercross USA, frattura del coccige

ALBERTO PORTA 25 aprile 2015

Il quartetto delle meraviglie, che finora aveva animato il mondiale MXGP, ha perso un pezzo. Il ribaltone del Trentino è costato a Ryan Villopoto la frattura del coccige, costringendo il campione americano a fermarsi. Un errore da principiante, per stessa ammissione del 4 volte vincitore del Supercross USA. Niente gran premio d'Europa di questo week-end, con ambizioni mondiali che finiscono in cantina, lo stesso dicasi per il vicecampione del mondo Jeremy Van Horebeek che in Trentino si è fratturato un piede.

Sulla carta la strada è spianata per Tony Cairoli, che sul sabbione olandese di Valkenswaard è imbattuto da 5 anni. 12 mesi fa vi fu l'allungo in classifica su avversari un po' attapirati verso l'ottavo titolo mondiale.

Questa volta, pur mantenendo i favori del pronostico, Tonino potrebbe avere qualche ostacolo in più da superare, perché il belga Clement Desalle che guida il mondiale e il tedesco Max Nagl che finora ha vinto 3 gran premi su 4, sono in splendida forma. 171, 170, 170, questi i numeri della classifica dei tre moschettieri, come dire che ricomincia tutto da capo dopo due mesi.

D'ora in poi conta tutto, tanto la forza dei nervi distesi che è sempre stata una delle migliori armi di Cairoli, che ha in testa sempre l’idea di portare a casa punti senza rischiare troppo per u successo di tappa. Cosa che finora ha funzionato alla grande.

IN TV Domenica 26 aprile 2015, con il Gran Premio d’Europa, gli appassionati delle due ruote potranno seguire in esclusiva in chiaro su Mediaset Italia 2 il Campionato del Mondo Motocross, dove il protagonista assoluto è l’italiano Tony Cairoli, vincitore di 8 titoli mondiali e dal 2009 sempre imbattuto. Mediaset Italia 2 trasmetterà in esclusiva in chiaro sia la diretta integrale di “gara 1” sia quella di “gara 2” della classe regina MXGP, mentre per la classe MX2 verrà trasmessa in diretta “gara 2”, preceduta dagli highlights di “gara 1” a pochi istanti dall’arrivo dei piloti al cancelletto di partenza. Il Gran Premio d’Europa si corre sul circuito di Valkenswaard: la telecronaca è affidata ad Alberto Porta. Inoltre, l’intera programmazione Motocross sarà visibile anche in live streaming su www.sportmediaset.it, in simulcast con Mediaset Italia 2 e sull’app Sportmediaset (gratuita per tutti i sistemi operativi). L’evento, una volta concluso, sarà fruibile in qualsiasi momento anche su Videomediaset.it, con servizi, interviste e gare integrali. La programmazione del Gp d’Europa su MEDIASET ITALIA 2

Domenica 26 aprile

Mediaset Italia 2 si collegherà con il circuito di Valkenswaard dalle ore 14.00

Ore 14.10 diretta gara 1 classe MXGP

Ore 16.10 diretta gara 2 classe MX2

Ore 17.10 diretta gara 2 classe MXGP

