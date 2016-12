Motocross, Monticelli si infortuna alla schiena

Il primo cancelletto si abbasserà domenica 31 sulla pista del Lazzaretto di Alghero, in programma la prima prova degli Internazionali d’Italia (organizzati sempre dalla Offroadproracing di Alfredo Lenzoni) che proseguiranno poi a Lamezia Terme i 7 febbraio per concludersi il 14 ad Ottobiano, in provincia di Pavia. Il tradizionale trittico invernale rappresenta per molti piloti, sia italiani che stranieri, l’ideale rifinitura della preparazione in vista del mondiale (che prenderà il via domenica 27 febbraio in Qatar). Ancora prima di cominciare, però, un brutto infortunio va a compromettere l’inizio di stagione di Ivo Monticelli, il miglior rappresentante italiano nella MX2.