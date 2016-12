Motocross, Mantova entra nel calendario iridato 2015

21 maggio 2015

Dopo Arco di Trento e Maggiora, l'Italia ospiterà un terzo GP del Mondiale motocross. Fim e Youthstream, infatti, hanno annunciato che il circuito sabbioso di Mantova entra nel calendario 2015 come 16.a e terzultima gara al posto della tappa del Brasile, già da tempo annullata per problemi organizzativi. Si correrà nel weekend del 23 agosto e la denominazione sarà quella di GP della Lombardia. Un'occasione in più per vedere in azione Antonio Cairoli.