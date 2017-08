Motocross, Maggiora si tiene il Mondiale

2 agosto 2017

Il GP d'Italia di motocross resterà ancora agli organizzatori di Schava Srl dopo la fiducia ribadita da parte di Youthstream e del suo presidente Giuseppe Luongo, avvenuta dopo il successo della recente tappa del Mondiale di Ottobiano. E' stata infatti confermata la licenza per il GP tricolore sino al 2020 e per il Motocross delle Nazioni nel 2021. L'intenzione, però, è quella di riportare la MXGP sulla storica pista di Maggiora dopo il grande successo di tre edizioni del campionato iridato (2013-2015) e del Nazioni dello scorso anno. Lo storico impianto novarese è stato posto sotto sequestro lo scorso dicembre e oggi Schava è al lavoro per gli adeguamenti richiesti dal Comune di Maggiora, in relazione all’ordinanza della Provincia di Novara, la quale indica nella redazione di uno specifico studio sull’impatto ambientale dell’intera area la strada per poter riprendere l’attività del Maggiora Park.