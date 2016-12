Motocross, la Kawasaki ingaggia Desalle

2 ottobre 2015

Chiusa la parentesi (negativa) con Villopoto e Rattray, la Kawasaki ha completamente rifatto la propria squadra per il prossimo Mondiale di motocross . Nella MXGP le KX450F-SR saranno affidate a Jordi Tixier, ex campioine della MX2, e a Clement Desalle , il cui ingaggio è stato annunciato ufficialmente. L'esperto belga, reduce da una stagione negativa costellata da tanti infortuni, lascia così la Suzuki dopo 19 vittorie e firma per due anni con il team verde. I primi test del nuovo binomio sono in programma già nelle prossime settimane

"Sono stato in contatto con i componenti della squadra Kawasaki per tanti anni e finalmente sono riusciti a convincermi a raggiungerli. E' bello vedere che mi hanno voluto così fortemente e questo per me è stato importante al momento di decidere. Ho passato dei grandi anni alla Suzuki, ma penso che fosse il momento di cambiare colori, moto e ambiente. Non è mai facile, ma non vedo l'ora di iniziare a provare la nuova Kawasaki. Al momento sto ancora recuperando dall'infortunio alla spalla, dopo Lommel ho deciso di operarmi e due settimane fa ho avuto il permesso dal mio dottore per iniziare la fisioterapia. Sta andando tutto bene e alla fine del mese farò ulteriori controlli per sapere se posso iniziare a guidare la moto", le sue prime parole da pilota Kawasaki.