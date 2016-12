Motocross, il Nazioni in diretta su Italia 1: gli orari

23 settembre 2016

Domenica 25 settembre, con il Motocross delle Nazioni, l’evento dell’anno per gli appassionati delle due ruote, si chiude la stagione mondiale del Motocross: l’evento sarà eccezionalmente trasmesso in diretta in chiaro su Italia 1 e in differita su Premium Sport 2 HD. Il Motocross delle Nazioni, ribattezzato “le Olimpiadi del Motocross”, è l’atto conclusivo della stagione 2016 e mette in palio il titolo mondiale a squadre. Si corre sul circuito di Maggiora, in provincia di Novara: ogni nazione presenta tre piloti in tre categorie (MXGP, MX2 e Open). L’Italia, vincitrice nel 1999 e nel 2002, schiera Tony Cairoli, Samuele Bernardini e Michele Cervellin, che andranno a sfidare la Francia, vincitrice nelle ultime due edizioni e gli Stati Uniti capitanati da Cooper Webb, senza trascurare outsider come Belgio, Gran Bretagna e Olanda.