Motocross, il gomito non è ancora guarito: Cairoli si ferma per due GP

Per questo Tony, dopo un consulto con lo specialista belga, dottor Claes, e d'accordo con la Ktm e con il suo team manager Claudio De Carli, ha deciso di prendersi una pausa per recuperare la migliore condizione possibile prima di tornare in sella. Non una decisione facile perché con 41 punti da recuperare al francese della Yamaha e con ancora sole sei prove da disputare, compresa quella di domenica in Repubblica Ceca, la corsa alla difesa del numero uno sembra essere compromessa. Di sicuro Cairoli dovrebbe saltare i prossimi due GP, sperando di recuperare per la tappa di Mantova del 23 agosto, ma c'è il rischio che debba anche essere operato se la situazione non dovesse risolversi come sperato. "Non è stato per niente divertente correre con un infortunio e non essere in grado di lottare per la vittoria, anche se ho fato il mio massimo - le parole del pilota di Patti - . Sono davvero dispiaciuto di dovermi fermare, ma sfortunatamente gli infortuni fanno parte del nostro sport e non ci si può fare nulla. Farò di tutto per recuperare il prima possibile e tornare in moto e in pista".