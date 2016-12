Motocross, Herlings di nuovo sotto i ferri

6 luglio 2015

Jeffrey Herlings è già sulla via della guarigione, ma è ovvio che le condizioni non siano ideali visto che si correrà subito nel week-end in Lettonia. Il due volte campione del mondo della MX2, caduto al via della seconda manche del GP di Svezia, è stato operato ieri sera per ridurre la lussazione esposta del mignolo della mano sinistra. Rientrato in Olanda, Herlings si farà visitare in Belgio dal medico che cura tanti crossisti, il Dottor Claes.