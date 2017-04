Motocross, Fontanesi a Valkenswaard in MX2

21 aprile 2017

Ci sarà anche Kiara Fontanesi al via della tappa di Valkenswaard del Mondiale motocross. E non per partecipare a una prova del campionato femminile, ma contro i maschietti della MX2 . La parmigiana, infatti, è stata arruolata dal team Aussio per sostituire l'infortunato Jorge Zaragoza sulla Yamaha YZ250F. Non è la prima volta che una donna si confronta con i colleghi uomini nel massimo torneo, ma è comunque un evento importante.

”Si realizza il sogno di correre una gara del mondiale MX2. Sono felicissima. Ringrazio Yamaha e il Team Ausio per l’opportunità di sostituire Jorge Zaragozza. La decisione di correre l’ho presa subito e con il nostro team abbiamo deciso di dire si. Per me è l’ultimo anno, per l’età, di correre la MX2. Una grande occasione. Darò come sempre il massimo e prenderò la gara per allenarmi, fare esperienza. Non mi faccio pressioni per quanto concerne il risultato. Darò il massimo e poi vedremo”, ha detto la Fontanesi pronta a sfidare la sabbia olandese del GP d'Europa.