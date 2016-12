Motocross, Febvre fa doppietta anche in Messico

13 settembre 2015

Con il titolo MXGP già in tasca, Romain Febvre (Yamaha) ha dato dimostrazione del suo stato di grazia anche in Messico, sede della penultima prova del Mondiale motocross. A Leon il francesino ha dominato le due manche, precedendo in entrambe le occasioni Shaun Simpson (Ktm) ed Evgeny Bobryshev (Honda), rispettivamente secondo e terzo. Nessun italiano era al via, con Antonio Cairoli che tornerà in gara domenica prossima a Glen Helen (Usa).