Motocross, Febvre fa doppietta anche a Mantova

23 agosto 2015

Con la doppietta nel GP di Lombardia , Romain Febvre ha di fatto chiuso la corsa al titolo della MXGP . Il francese della Yamaha ha dominato entrambe le manche corse a Mantova davanti a 18mila spettatori nel weekend, portando a 101 punti il vantaggio sul connazionale Gautier Paulin (Honda), solo quarto e sesto. Il podio della terza gara italiana è stato completato dal belga Jeremy van Horebeek (Yamaha), secondo e terzo, e dal russo Evgeny Bobryshev (Honda), secondo e quarto. Assente Cairoli, il migliore degli italiani è stato Davide Guarneri (TM), 11° e 12°, qualche punto per Pierfilippo Bertuzzo (Yamaha). Paura per Steven Frossard (KawasakI), vittima di una brutta caduta.

Doppietta di Max Anstie (Yamaha), invece, in MX2. L'inglese, dopo aver vinto la manche di qualifica, si è imposto anche nelle due gare mantovane. In entrambi i casi sul podio con lui sono saliti Tim Gajser (Honda) e Pauls Jonass (Ktm), che si sono scambiati il terzo e il secondo posto. A punti Ivo Monticelli (Ktm), Samuele Bernardini (TM), Davide Bonini (Husqvarna), Giuseppe Tropepe (Honda), Nicholas Lapucci (Honda) e Simone Furlotti (Ktm). In classifica generale Jonass ha 4 punti di vantaggio su Gajser e 38 su Anstie. Saranno loro a giocarsi il titolo.