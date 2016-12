Motocross: ecco il braccio fuori uso di Cairoli

22 luglio 2015

Tony Cairoli ko per due GP. La fidanzata Jill ha mostrato su Twitter la foto del suo campione fuori uso: il braccio sinistro completamente pieno di lividi. Poi su Facebook ha commentato: "L'inattesa notizia che T ha avuto dal dottore dopo l'ultima gara di #MxGp mi ha devastata!! Vedo ancora la paura ed il disappunto nei suoi occhi dopo la caduta, ma soprattutto mi restano in mente la forza di volontà ed il coraggio che ha mostrato nell'ultimo mese e mezzo!! Abbiamo visto che correva con così tanto dolore che più di una volta mi sono chiesta: "ma come fa?!" Se non ne fossi stata ancora sicura, adesso so che mi sono trovata un uomo italiano Forte!! L'incredibile perseveranza di aver creduto in se stesso, è stata molto più forte del dolore, sapeva di essere capace di questo e di NON essere pronto ad arrendersi. "T, se dobbiamo credere ai dottori, tu hai reso l'impossibile, POSSIBILE, ma ora la nostra priorità è tornare nuovamente in salute e far guarire questo braccio rotto.... Ti amiamo!". Ho scelto di finire questa news non molto positiva, con una nota positiva: *perché T è sempre così positivo e con il suo incredibile atteggiamento è stato da esempio per tanti di noi!!* Grazie per tutto l'Amore che Tony ha ricevuto finora, i messaggi dei detrattori, che sono diventati tifosi, perché Tony non si arrendeva e grazie per tutti i messaggi: dalla Famiglia/Amici/Tifosi di Tony, che sono arrivati sin dal primo giorno! Abbiamo così tanto di cui essere grati!!"