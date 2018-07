Motocross, è iniziato il countdown per il GP di Lombardia

26 maggio 2017

Il tracciato internazionale, che ha ospitato le ultime tre edizioni degli Internazionali d’Italia Motocross, è stato rinnovato di concerto con Youthstream, promotore del Mondiale MXGP, ed è attualmente aperto al pubblico degli appassionati della disciplina che, in anteprima può cavalcare la stessa pista dove correranno i più grandi campioni del motocross mondiale. Lunga oltre 1500 metri, la pista Internazionale MXGP mantiene due dei suoi tratti più distintivi: la lunga salita, resa più tecnica da una serie di gobbe, e la curva a destra in discesa, oltre al “ferro di cavallo”, per cui è stato realizzato un nuovo percorso di accesso. Per il Mondiale è stata realizzata una nuova pit-lane, pronta ad ospitare meccanici e segnalatori. Inoltre, la presenza di più salti aumenterà lo spettacolo e il divertimento. Altri lavori hanno visto il completamento della tribuna naturale a bordo pista, che permette al pubblico di vedere tutto il tracciato, senza perdersi neanche un metro dell’azione. Inoltre, la struttura di Ottobiano si prepara all’evento con numeri importanti: 350.000 mq di superficie totale, 130.000 mq di parcheggio fronte paddock e 25.000 mq di area camper.





"L'evento si preannuncia già un successo, a partire proprio dall'attesissima sfida sportiva che vedrà il nostro Tony Cairoli sotto i riflettori, perché in testa al Mondiale e in corsa per il suo nono titolo. Insieme alla grande esperienza di Stefano Avandero abbiamo fatto le cose in grande e di qualità - Ha commentato Luca Gualini - . L'area dell'evento vede una zona parcheggio molto ampia e comoda e un'area commerciale unica nel suo genere, perché si estenderà nella pista d'asfalto all'interno della quale il pubblico potrà accedere. Inoltre abbiamo ampliato anche la tribuna che potrà accogliere le migliaia di partecipanti che già hanno acquistato i biglietti della prevendita da ogni parte del mondo, dall'Australia all'America Latina. Abbiamo previsto 2 ristoranti vicino alla pista e altri 5 punti di ristoro. Daremo anche molta attenzione ai disabili che vorranno partecipare all'evento, infatti abbiamo creato una tribuna dedicata e programmato anche un’iniziativa benefica di raccolta fondi per “Marina Romoli Onlus”, associazione per la ricerca di una cura della paralisi, da sempre legata al circuito di Ottobiano".



Stefano Avandero, forte dell'esperienza dell'edizione dell'anno scorso del Motocross delle Nazioni a Maggiora, è intervenuto, con un focus particolare sul circuito rinnovato di Ottobiano: "Il circuito era già molto bello, l'abbiamo reso adatto a una competizione mondiale. Ho lavorato personalmente al layout con un track designer di Youthstream e oggi appare una pista più agevole e più sicura. Con Luca ci siano trovati subito in sintonia e lavorato sodo per il successo dell'evento. Abbiamo messo cura nei dettagli, ampliato i servizi, le strutture, le tribune. Lo staff dei due motoclub lavorerà in tandem e sono molto contento che anche tutto il Motoclub Maggiora contribuirà alla gestione dell'evento sotto molti aspetti, come la sicurezza, la logistica e la parte sportiva. Un primo test della pista si avrà già con i Campionati Italiani, in programma il 3 e 4 giugno a Ottobiano e infine grande soddisfazione sarà vedere la partecipazione al Mondiale di alcuni piloti di entrambi i team: Maggiora Park Racing e Ottobiano".