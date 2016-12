Motocross, doppietta di Febvre a Loket e titolo in pugno

26 luglio 2015

Non sono mancate le sorprese anche in MX2, dove Jeffrey Herlings ha di fatto detto addio al titolo per il secondo anno di fila a causa di un infortunio. L'olandese leader della classifica, già alle prese con gli infortuni a clavicola e pollice, si è lussato l'anca in qualifica (colpito involontariamente da Tixier dopo una caduta) e ha chiuso la stagione in anticipo. Il GP ceco è stato vinto dallo svizzero Valentin Guillod (Yamaha), con un secondo e un primo posto di manche. Sul podio anche il lettone Pauls Jonass (Ktm) e il francese Jordi Tixier (Kawasaki), secondo e terzo. In classifica generale Herlings ha ancora 24 punti di vantaggio su Tim Gajser, che a Loket è stato secondo in gara 2 dopo essere stato costretto al ritiro nella prima a causa di una caduta, con la sua Honda finita sotto le ruote della Suzuki di Seewer. Bravi Ivo Monticelli (Ktm) e Samuele Bernardini (TM), sempre a ridosso della top 10, a punti anche Davide Bonini (Husqvarna).