Motocross, domenica il GP della Repubblica Ceca su Italia 2

24 luglio 2015

Domenica 26 luglio 2015, con il Gran Premio della Repubblica Ceca, gli appassionati delle due ruote potranno seguire in esclusiva in chiaro su Mediaset Italia 2 il Campionato del Mondo Motocross. Non ci sarà Tony Cairoli, vincitore di 8 titoli mondiali e dal 2009 sempre imbattuto, alle prese con un infortunio al gomito sinistro.



Mediaset Italia 2 trasmetterà in esclusiva in chiaro la diretta integrale di “gara 1” e la diretta integrale di “gara 2” della classe regina MXGP, mentre per la classe MX2 verrà trasmessa in diretta “gara 2”, preceduta dagli highlights di “gara 1” a pochi istanti dall’arrivo dei piloti al cancelletto di partenza. Il Gran Premio della Repubblica Ceca si corre sul circuito di Loket: la telecronaca è affidata ad Alberto Porta. Inoltre, l’intera programmazione Motocross sarà visibile anche in live streaming su www.sportmediaset.it, in simulcast con Mediaset Italia 2 e sull’app Sportmediaset (gratuita per tutti i sistemi operativi). L’evento, una volta concluso, sarà fruibile in qualsiasi momento anche su Videomediaset.it, con servizi, interviste e gare integrali.