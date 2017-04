Motocross, Cairoli vince in Trentino

16 aprile 2017

Pronta risposta di Tony Cairoli dopo due GP vinti da Tim Gajser. Il siciliano della Ktm ha fatto sua la tappa di Arco di Trento, imponendosi nella quarta gara del Mondiale MXGP. Cairoli ha guadagnato due punti allo sloveno campione in carica, grazie al successo in gara-1 e al secondo posto in gara-2 proprio alle spalle del rivale, che aveva chiuso terzo la prima manche. Ora in classifica generale Gajser ha 201 punti contro i 183 di Cairoli.