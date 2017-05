Motocross, Cairoli torna leader del Mondiale

8 maggio 2017

Antonio Cairoli ha riconquistato la tabella rossa di leader della MXGP e ha tutta l'intenzione di conservarla sino alla fine. Il sorpasso a Tim Gajser è arrivato a Kegums, in Lettonia, dove Tony ha chiuso secondo assoluto alle spalle di Herlings, mentre lo sloveno ha vissuto una giornata nera, condita da cadute e un ritiro. “Non sono del tutto soddisfatto di come è andato il mio fine settimana, anche se da un punto di vista di classifica di campionato non posso che essere contento, perché al mio diretto avversario è andata peggio ed ho ripreso la tabella rossa", ha detto.

“Non sono però soddisfatto delle partenze, che hanno reso le mie gare difficili. In prima manche ho curvato fuori dai quindici e sono riuscito a rimontare fino al quinto posto, che può andare, ma io voglio lottare per vincere ogni gara ed in questo modo non è possibile. Nella seconda manche è andata meglio, ho quasi fatto l’hole-shot ma sono uscito di pista e sono rientrato sesto; fortunatamente la mia velocità era buona e sono riuscito a fare un po’ di sorpassi, risalendo al terzo posto, prima che Gajser cadesse davanti a me. Ero scioccato perché è stata un gran botta ed ho continuato a guidare senza più spingere, terminando secondo. Fortunatamente poi mi hanno detto che Tim non ha subito conseguenze", ha detto a fine giornata.