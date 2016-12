Motocross, Cairoli promette: "Al Nazioni puntiamo al podio"

9 settembre 2016

Mancano un paio di settimane al grande appuntamento con il Motocross delle Nazioni a Maggiora, ma l'attesa è già alle stelle. Le speranze della squadra italiana sono tutte riposte in Antonio Cairoli, che promette battaglia. "E' fantastico, un'emozione unica. Speriamo di fare un buon weekend e portare a casa il podio. Vorrei arrivare in ottima forma e pronto per dare battaglia. Mi raccomando: voglio tanto casino e tanto tifo", ha detto Cairoli che sarà in gara con Samuele Bernardini e Michele Cervellin.