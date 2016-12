Motocross, Cairoli manca il podio in Francia

5 giugno 2016

Si complica la rincorsa di Antonio Cairoli al nono titolo mondiale di motocross. A Saint Jean d'Angely, il siciliano della Ktm ha chiuso quarto assoluto la MXGP del GP di Francia. Dopo il terzo posto nella prima manche, dietro a Tim Gajer (Honda) e Romain Febvre (Yamaha), in gara-2 Tony è rimasto coinvolto in un groviglio di gruppo al via causato dalla caduta di Lupino. A questo punti il campione di Patti si è messo a testa bassa e la sua rimonta, frenata da un'altra scivolata, lo ha portato sino in settima posizione. Successo di Febvre su Gajser, con lo sloveno che resta leader in classifica generale davanti al francese e a Cairoli.