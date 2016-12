Motocross, Cairoli lascia la Ktm 350: in gara con la 450 da Talavera

Antonio Cairoli cambia moto. No, non lascia la Ktm, ma sale di cilindrata. Il pilota siciliano, infatti, dalla gara di questo fine settimana a Talavera de la Reina utilizzerà la SX 450 F al posto della fida 350 con cui ha dominato negli ultimi anni. La decisione è stata presa per arginare la superiore potenza a disposizione degli avversari, tutti al via con le 450, che soprattutto nella delicata e decisiva fase della partenza riescono troppo facilmente ad avere la meglio del fenomeno di Patti. In particolare, Cairoli ha deciso di correre ad armi pari con Max Nagl, attuale leader della classifica della MXGP, che con la "gemella" Husqvarna è sempre protagonista all'abbassarsi del cancelletto.