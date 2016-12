Motocross, Cairoli: "Forse torno in gara già quest'anno"

23 agosto 2015

Antonio Cairoli non è potuto essere a Mantova perché si è recato in Belgio per un consulto al gomito infortunato a Maggiora. E le notizie sono state positive. "Non devo operarmi - ha detto il siciliano intervenendo telefonicamente durante la diretta su Italia 2 - . Adesso vedrò di fare una piccola preparazione per tornare in gara forse già quest'anno. Vediamo, magari a Glen Helen. Ringrazio i tifosi, mi dispiace moltissimo non essere andato a Mantova".