Motocross, Cairoli festeggia i 30 anni

Oggi, giorno speciale perché per ogni uomo significa qualcosa mettere il 3 davanti, Tony è guarito, in California all’ultimo Gran Premio si è presentato per far capire a tutti come stanno le cose, stampando il giro veloce della giornata e prendendo la testa della seconda manche per qualche giro, per mandare un avviso. A chi gli ha chiesto già del prossimo anno, lui ha risposto con una parola secca: vendetta. Niente giri di parole, questo il marchio dei suoi prossimi mesi in attesa del primo cancelletto del 2016. Intanto, auguri e ancora auguri, grande campione, 222 di questi giorni!