Motocross, Cairoli e Ktm insieme fino al 2020

24 febbraio 2018

Altri due anni insieme. Antonio Cairoli e Ktm hanno annunciato il prolungamento del contratto anche per le stagioni 2019 e 2020. In totale saranno undici gli anni di un matirmonio che ha regalato vittorie e titoli a ripetizione nel Mondiale motocross. "Sono davvero felice di annunciare questo accordo perché abbiamo già fatto la storia nel 2010 vincendo con la 350 SX-F contro le 450. Mi sento parte della famiglia Ktm perché da quel successo, l'azienda è cresciuta parecchio. Ho dato tutto me stesso per conquistare questi titoli e ne sono orgoglioso. Ktm ha investito molto e fatto parecchio lavoro nello sviluppo. I risultati si sono visti, tanto che Ktm è diventato il marchio leader nel mondo. Sono contento di continuare altri due anni e provare a conquistare più titoli. Sono ancora più motivato", ha detto il 32enne siciliano, che quest'anno va a caccia del decimo titolo iridato.