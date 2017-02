Motocross, Cairoli domina gli Internazionali d'Italia

Ben 50.000 euro incassati, ma non sono quelli a fare la felicità. Per Tony Cairoli, a due settimane dal via del mondiale in Qatar, è molto più importante la consapevolezza di essere in forma, di avere al momento qualcosa in più dei rivali. Gli Internazionali d’Italia di motocross, 3 prove disputate a Riola Sardo, Malagrotta, alle porte di Roma, e Ottobiano, pianura pavese, ci hanno riconsegnato quel 222 che nelle due ultime stagioni, complici vari infortuni, non si era visto. Sabbia o fondo duro che sia, Tony ha danzato come solo lui sa fare, leggero e veloce, cattivo e chirurgico nei sorpassi. 6 manche corse, nelle due categorie MX1 ed Elite, 5 vittorie ed un secondo posto, come dire zitti tutti.