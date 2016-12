Motocross: caduta spettacolare per Paulin

4 giugno 2016

Spettacolare caduta per Gautier Paulin nella manche di qualifica per il GP di Francia di motocross. A due giri dalla fine, quando si trovava in testa, grande paura per il francese che ha perso il controllo della sua Honda ed è stato catapultato violentemente a terra. Paulin, fortunatamente, è uscito praticamente illeso, anche se non correrà le due manche a causa di un taglio sopra all'occhio destro. Evgeny Bobryshev si è aggiudicato la qualifica, mentre Tony Cairoli è arrivato solo settimo.