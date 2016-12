17 marzo 2016

E' in arrivo una nuova "Menghiata". Il nostro Ronny Mengo si è divertito con Alvaro Dal Farra sulle nevi di Arabba (Belluno) in sella alla Kawasaki KX 450 F preparata appositamente per l'occasione. Il campione freestyle italiano ha dato una bella lezione a Mengo che andrà in onda domenica 20 marzo alle 13 su Italia 1 nel corso di XXL.