Motocross: la Francia vince il GP della Nazioni

La Francia rivince, gli Stati Uniti perdono un'altra volta. Questo il succo della 69esima edizione del Motocross delle Nazioni, il campionato del mondo a squadre. I Galletti hanno fatto doppietta, correndo in casa sulla pista di Ernèe davanti a più di 30.000 tifosi, grazie alle due vittorie di manche del campione del mondo Romain Febvre e ai buoni piazzamenti di Marvin Musquin, ex campione del mondo trasferitosi in America, e di Gautier Paulin, che era stato il dominatore delle precedente edizione. Niente da fare per gli Yankees, colpevoli peraltro di non aver schierato la miglior formazione possibile. Dopo due delle tre manche in programma tutto era ancora in ballo, ma alla partenza della terza Justin Barcia, vincitore della prima frazione, e Cooper Webb, sono scattati malissimo, compromettendo il risultato finale. Alla fine solo due punti di scarto tra francesi e statunitensi, ma la vittoria dei padroni di casa non è mai stata in discussione. Per gli americani, che hanno conquistato per ben 22 volte il trofeo, si tratta della quarta sconfitta consecutiva. A completare il podio, l'esperta formazione belga.