GP Assen: Cairoli 2° con una super seconda manche

28 agosto 2016

Grande periodo di forma per Tony Cairoli: dopo la vittoria nel GP di Svizzera, l'italiano della Ktm ha chiuso al secondo la posto il GP d'Olanda. Sulla pista artificiale costruita nel circuito di Assen il siciliano, dopo il quarto posto della prima manche, è stato spettacolare andandosi a prendersi la vittoria della seconda manche. Il GP è andato al belga Desalle, mentre sul gradino più basso del podio è salito Coldenhoff.



Nella seconda manche brutta caduta per il leader del Mondiale Gajser che ha sfiorato le barriere. Cairoli ha così ridotto il distacco in classifica dallo sloveno della Honda a 65 punti. A due gare dalla fine, con ancora 100 punti a disposizione, il siciliano spera in una clamorosa rimonta. Fuori dai giochi il tedesco Nagl.