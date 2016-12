Motocross, esordio duro per Villopoto: "Ma al prossimo GP sarò più forte"

"Non correvo da maggio - ha poi detto commentando il suo esordio in maniera più approfondita - . Non è stata una buona giornata, ma abbiamo conquistato punti e da qui dobbiamo ripartire. Era un po' che non facevo una gara del genere, abbiamo avuto dei problemi in partenza, ma poi sono riuscito a rimontare. C'è del lavoro da fare, è vero, ma era prevedibile. Abbiamo imparato molto e al prossimo GP saremo più forti. Bisognerà lavorare sulla messa a punto. Nella seconda manche ho avuto dei problemi con il freno posteriore, forse per colpa di un sasso, ma ci sta". Anche Antonio Cairoli, non è stato protagonista come ci si aspettava, ma il siciliano ha preferito non correre rischi. "Sono soddisfatto del primo week-end di gara, in qualifica tutto era andato per il meglio, anche grazie alla buona partenza. Questa è una pista in cui recuperare posizioni è quasi impossibile e dove bisogna essere molto attenti a non commettere errori, perché si tratta di un tracciato abbastanza mono-traiettoria, insidioso e che presenta un terreno scivoloso. In gara-1 sono partito bene e sono riuscito a terminare terzo, nella seconda manche, invece, a causa di un contatto al via, non sono riuscito a partire bene e sono stato costretto a spingere molto per rimontare in fretta parecchie posizioni, così mi si sono indolenzite le braccia. A fine gara ero di nuovo piuttosto veloce ed ho provato a passare Paulin che mi precedeva, ma era davvero rischioso e dopo un paio di avvisaglie ho preferito portare a casa punti importanti. Il Campionato è molto lungo ed è fondamentale essere regolari", le sue parole.