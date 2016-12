Motocross, il GP del Qatar in diretta su Italia 2: gli orari

Mediaset, per il secondo anno, trasmetterà il Campionato del Mondo Motocross 2015, dove il dominatore assoluto è l’italiano Tony Cairoli, vincitore di 8 titoli mondiali e dal 2009 sempre imbattuto. Cairoli che quest’anno avrà un avversario da non sottovalutare: lo statunitense Ryan Villopoto, che approda al Motocross dopo aver dominato nel Supercross. Rispetto alla passata stagione, Mediaset Italia 2 trasmetterà in esclusiva in chiaro sia la diretta integrale di “gara 1” sia quella di “gara 2” della classe regina MXGP, mentre per la classe MX2 verrà trasmessa in diretta “gara 2”, preceduta dagli highlights di “gara 1” a pochi istanti dall’arrivo dei piloti al cancelletto di partenza. Si comincia sabato 28 febbraio, con il gran premio del Qatar, sul circuito di Doha: la telecronaca è affidata ad Alberto Porta, con il commento tecnico dell’ex pilota di motocross Michele Fanton. Inoltre, l’intera programmazione Motocross sarà visibile anche in live streaming su www.sportmediaset.it, in simulcast con Mediaset Italia 2 e sull’app Sportmediaset (gratuita per tutti i sistemi operativi). L’evento, una volta concluso, sarà fruibile in qualsiasi momento anche su Videomediaset.it, con servizi, interviste e gare integrali.