Motocross, gli Internazionali d'Italia su Italia 2

Domenica 1 febbraio 2015, in diretta alle ore 15.30, Mediaset Italia 2 trasmetterà in esclusiva in chiaro il primo appuntamento degli “Internazionali d’Italia 2015” di Motocross. Mediaset Italia 2 trasmetterà sempre in diretta la manche finale di tutte e tre le tappe in programma: la manche in questione, denominata “Elite”, raggruppa i migliori piloti di MX1 e MX2. Gli Internazionali d’Italia sono un appuntamento fisso per gli appassionati delle due ruote e rappresentano un importante banco di prova a meno di un mese dall’inizio del Mondiale Motocross.