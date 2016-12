Motocross, a fuoco il tir della Honda

Attimi di paura a Oristano, dove un incendio ha distrutto il motorhome della squadra Honda di motocross, arrivato in Sardegna in vista della prima prova degli Internazionali d'Italia in programma domenica 1 febbraio sul circuito Le Dune di Riola Sardo. L'incendio è scoppiato poco dopo le 22 a San Vero Milis. I danni ammontano, secondo una prima stima, ad almeno 100mila euro, ma potevano essere molto più gravi.