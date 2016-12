Arriva nelle sale "Tony Cairoli The Movie"

Il 27 ottobre in 25 multisale del Circuito verrà proiettato il docu-film diretto da Nick Janssen e Jean-Paul Maas, dedicato ad Antonio “Tony” Cairoli, campione italiano di Motocross con otto titoli mondiali nel palmares, l'ultimo dei quali appena vinto in Brasile. Il 25 ottobre speciale anteprima del film all’UCI Roma Marconi e all’UCI RomaEst, con Cairoli che incontrerà il pubblico presente in sala. L’appuntamento con il Campione è per le 19.30 all’UCI Roma Marconi e per le 20.30 all’UCI RomaEst. Tony Cairoli The Movie racconta tutto quello che c’è stato, prima che l’uomo diventasse leggenda. Il fango prima della gloria, i sacrifici, le cadute e le rinunce che hanno accompagnato il viaggio di Tony da Patti, piccolo comune del messinese, all’Olimpo dello sport mondiale. Gli spettatori avranno il privilegio di poter gettare uno sguardo anche sulla vita privata del campione, attraverso le testimonianze dello stesso Cairoli e quelle delle persone che gli sono state più vicine in tutti questi anni. L’appuntamento è per il 27 ottobre in 25 multisale del Circuito UCI Cinemas: UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Campi Bisenzio (FI), UCI Catania, UCI Cagliari, UCI Casoria (NA), UCI Ferrara, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Fiumara (GE), UCI Torino Lingotto, UCI Venezia Marcon, UCI Mestre, UCI Moncalieri (TO), UCI Palermo, UCI Perugia, UCI Pesaro, UCI Piacenza, UCI Porto Sant’Elpidio (FM), UCI Reggio Emilia, UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Sinalunga, UCI Verona.