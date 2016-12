Motocross, ufficiale: Villopoto sfiderà Cairoli nella MXGP 2015

Una notizia che ha eccitato il mondo delle ruote artigliate e che "rischia" di trasformare la sfida tra il 26enne pilota californiano e il nostro Tonino nazionale in un duello epico. “Sono pronto per scrivere un nuovo capitolo nella mia carriera e per raggiungere nuovi obiettivi - ha detto Villopoto, che sta già cercando casa sul Lago di Como, preferendolo al Belgio - . Non sono mai stato una persona che tiene particolarmente ai record quindi, quando si è palesata un’opportunità come questa, di confrontarsi con i migliori riders al mondo e di rappresentare gli Stati Uniti d’America l’ho colta al volo. Sarà un cambiamento importante e sarà l’ultimo capitolo della mia carriera, vincente o perdente che sia. Sono super-gasato da questa opportunità così come quella di avere un campione come Tyla (Rattray) al mio fianco. Lui sa cosa serve per vincere in un campionato di alto livello e so di poter imparare molto da lui”. Una bella gatta da pelare per Cairoli (e la Ktm), anche se lo stimolo di battere i mostri sacri Usa, che hanno spesso snobbato le piste del Mondiale, lo caricherà ancora di più. Insomma, visto che Tony non è andato a correre in America, come aveva pensato fino a qualche tempo fa, ora sono le star "a stelle e strisce" a decidere di attraversare l'Atlantico per provare a porre fine al dominio del fenomeno di Patti. A completare lo squadrone Kawasaki, poi, è stato ingaggiato il neo campione della MX2, Jordi Tixier, che difenderà il suo numero uno al fianco di Dylan Ferrandis e Thomas Covington.