Motocross, Italia solo sesta al Nazioni

Sono sfumati già nella pirma manche i sogni di gloria dell'Italia al 68° Motocross delle Nazioni a Kegums, in Lettonia. Quando Antonio Cairoli , in lotta per il podio assoluto della gara MXGP-MX2, è caduto pesantemente, battendo il ginocchio destro, si è capito che sarebbe stato impossibile difendere il podio dello scorso anno. Alla fine la squadra azzurra ha chiuso sesta in classifica generale, con il siciliano, al via sulla piccola Ktm 250, che dopo il ritiro ha raccolto solo un 19° posto nella manche Open-MX2, caratterizzata da una partenza in fondo al gruppo e dal dolore all'articolazione.

Davide Guarneri (TM) e David Philippaerts (Yamaha) hanno fatto il possibile, ma hanno raccolto rispettivamente un 10° e un 14° posto e un 12° e un 18° posto (dopo una caduta). Di fronte ai 63mila spettatori del weekend, la vittoria è andata alla Francia di Gautier Paulin, Steven Frossard e Dylan Ferrandis. Sul podio anche il Belgio e gli Stati Uniti. "E’ stata una gara sfortunata, purtroppo ero “condannato” a vincere ed ho provato di tutto per farlo - ha raccontato Cairoli -. In qualifica le cose erano andate piuttosto bene e mi stavo divertendo alla guida della 250. Purtroppo in gara-1 ho commesso un piccolo errore che mi ha messo fuori dai giochi; per fortuna, comunque, non mi sono fatto troppo male, perché poteva andare molto peggio. Quando i medici mi hanno dato il via libera per prendere il via, in seconda manche, sono andato al cancello determinato a partire in testa ed ho anticipato la partenza, finendo così per curvare ultimo. Dopo un po’ di giri difficili, per abituarmi a guidare col ginocchio dolorante, ho trovato un buon ritmo ed ho continuato a spingere fino alla fine. Sono comunque contento di averci provato, perché era la cosa giusta da fare". "E’ stato un Nazioni condizionato dalle circostanze della prima manche - ha commentato il ct Thomas Traversini - con l’episodio sfortunato di Cairoli, che già nella giornata di qualifica aveva dimostrato di essere molto competitivo in MX2. Guarneri e Phlippaerts poi hanno dato tutto nelle altre manche. Da parte mia il bilancio è positivo per lo spirito di squadra dimostrato dai ragazzi. Nonostante gli episodi sfavorevoli siamo finiti 6°, ad un punto dalla top five. Peccato per Antonio, che ha comunque fatto vedere che con la 250 avrebbe potuto raggiungere qualunque risultato". L'Italia ci riproverà l'anno prossimo a Ernée, in Francia, prima di poter giocare in casa nel 2016, quando il Nazioni farà tappa a Maggiora.