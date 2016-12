Il Motocross delle Nazioni in diretta su Italia 2

Domenica 28 settembre 2014, con il Gran Premio delle Nazioni, l’evento dell’anno per gli appassionati delle due ruote, si chiude il Campionato del Mondo Motocross, trasmesso in esclusiva in chiaro su Mediaset Italia 2. Il Gran Premio delle Nazioni è l’atto conclusivo della stagione 2014 di Motocross e mette in palio il titolo mondiale a squadre. Si corre sul circuito di Kegums, in Lettonia: ogni nazione presenta tre piloti in tre categorie (MX2, MXGP e Open). L’Italia, vincitrice nel 1999 e nel 2002, schiera Tony Cairoli (neo campione del mondo per l’ottava volta), David Philippaerts e Davide Guarneri. La nazione più vincente sono gli Stati Uniti, con 22 titoli, la nazione campione in carica il Belgio. La telecronaca è affidata ad Alberto Porta, con il commento tecnico dell’ex pilota di motocross Michele Fanton. Mediaset Italia 2 trasmetterà in esclusiva in chiaro la diretta integrale di tutte e tre le manche. Inoltre, gli highlights e le gare saranno visibili anche in live streaming su www.sportmediaset.it, in simulcast con Mediaset Italia 2. L’utente potrà anche commentare live l’evento, che, una volta concluso, sarà fruibile in qualsiasi momento anche su Videomediaset.it, con servizi, interviste e gare integrali.