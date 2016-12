Motocross, la promessa di Cairoli: "Porterò l'Italia sul podio al Nazioni"

Alla stagione di Antonio Cairoli manca ancora un tassello per poter definire perfetta la stagione del suo ottavo titolo mondiale di motocross: vince il Nazioni. L'occasione arriva domenica (tutto in diretta dalle 12 su Italia 2) a Kegums, in Lettonia, dove il siciliano guiderà la squadra italiana per provare a fare meglio del terzo posto del 2013. "L'obiettivo è ancora arrivare sul podio, anche se per me sarà più difficile vincere le manche visto che correrò con la piccola Ktm 250. Voglio prendere punti per la squadra, ma proverò comunque a vincere l'assoluta...", la minaccia del siciliano ai rivali, Belgio, Francia e Usa in testa. Sul suo futuro. "Non mi sento all'apice della carriera. Vedo che ogni anno si può migliorare e spero di riuscirci anche l'anno prossimo", ha detto in esclusiva a Sport Mediaset.