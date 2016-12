Motocross, Cairoli chiude terzo in Messico

Bella prova di Davide Guarneri, che ha portato la pesarese TM in ottava e settima posizione, mentre David Philippaerts (Yamaha), è stato 13° e 12°. Entrambi, comunque, sono entrati nella "top ten" della classifica mondiale: 9° Guarneri e 10° Philippaerts. "E’ stata una stagione molto difficile - ha commentato Cairoli - , con molti alti e bassi e non sempre sono riuscito ad avere una buona condizione fisica; la mia preparazione, soprattutto, ha risentito dei problemi personali che mi hanno afflitto quest’anno. Sono contento della mia gara e per fortuna non ha piovuto, altrimenti sarebbe stato un bel problema per tutti; gli organizzatori hanno fatto un buon lavoro e anche se la pista non era certo delle più adatte a me e alla mia moto, mi piaceva. Nelle prime quattro posizioni avevamo tutti una velocità molto simile ed era difficile sorpassare, sono riuscito a rimontare dando tutto quello che potevo, ma non sono riuscito a vincere la seconda manche. Voglio ringraziare la mia squadra, KTM, la mia fidanzata Jill e tutti quelli che lavorano con me, i miei sponsor ed i miei tifosi per questa stagione difficile; adesso devo concentrarmi sul Gran Premio delle Nazioni, che si terrà a Kegums in Lettonia tra due settimane. Non abbiamo molto tempo per preparare il 250 e per adattare la mia guida, ma faremo tutto il possibile per arrivare preparati a questa sfida".