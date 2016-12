Motocross, il GP di Leon in diretta su Italia 2

Domenica 14 settembre 2014, con il Gran Premio del Messico, gli appassionati delle due ruote potranno seguire in esclusiva in chiaro su Mediaset Italia 2 il Campionato del Mondo Motocross, dove il dominatore assoluto è l’italiano Tony Cairoli, che nello scorso Gp si è laureato campione del mondo per l’ottava volta. Mediaset Italia 2 trasmetterà in esclusiva in chiaro la diretta integrale di “gara 2” delle categorie MX2 e MXGP, precedute dagli highlights delle rispettive “Gara 1”. Il Gran Premio del Messico è la diciassettesima tappa del Mondiale e si corre sul circuito di Leon: la telecronaca è affidata ad Alberto Porta, con il commento tecnico dell’ex pilota di motocross Michele Fanton. Inoltre, gli highlights e le gare saranno visibili anche in live streaming su www.sportmediaset.it, in simulcast con Mediaset Italia 2. L’utente potrà anche commentare live l’evento, che, una volta concluso, sarà fruibile in qualsiasi momento anche su Videomediaset.it, con servizi, interviste e gare integrali.