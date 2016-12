MX2, Herlings c'è in Messico

Il Fenomeno ci prova, tenta l’ultima disperata difesa del titolo della MX2 che gli appartiene da due anni. Jeffrey Herlings ha ottenuto il via libera dai medici e sale sull’aereo per il Messico, dove domenica si chiuderà il mondiale. Il pilota olandese si era fratturato un femore durante una gara di beneficienza organizzata dal suo team manager Stefan Everts, il più grande di tutti i tempi con 10 titoli mondiali. Era il 21 luglio e Jeffrey, comodamente in testa al mondiale con 12 vittorie su 13 prove (e in Brasile non si era presentato per un’intossicazione alimentare!) si è visto costretto a saltare i successivi gran premi di Repubblica Ceca, Belgio e Goiàs (Brasile).

Nel frattempo, il suo compagno di squadra nel team ufficiale KTM, il francese Jordi Tixier, ha fatto buon bottino di punti e oggi, alla vigilia dell’ultima sfida, ha da recuperare 23 lunghezze sul campione del mondo quando ve ne sono 50 a disposizione nelle due manche di Leon. Per Herlings sarà dura, durissima, finora è riuscito solo a tenersi in forma –si fa per dire- con pesi e cyclette, ma la sola presenza in gara darà tutt’altro sapore al gran premio messicano. Diretta della manche decisiva domenica alle 22 su Italia Due.