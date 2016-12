Cairoli come Rossi, orgoglio italiano

Antonio Cairoli e Valentino Rossi sono buoni amici, si stimano come fanno tutti i grandi campioni dello sport, anche se in pista, sterrata o asfaltata che sia, non si sono mai incontrati. Troppo diversa la loro indole. Uno adora il fango e la sabbia, i salti, le partenze gomito a gomito con gli avversari, l'altro è un devoto della velocità, dà del tu alla guida in derapata ed è nato per far strisciare il ginocchio a terra. Però hanno almeno due qualità in comune: sono italiani "doc" e vanno forte, fortissimo, con le loro moto.

Cairoli è fresco di ottavo titolo nel motocross (ma a 29 anni può ancora arrotondare), Rossi, a 35 anni, ha perso lo smalto dei giorni migliori, ma è considerato tra i più grandi, se non il più grande, nell'era del Motomondiale. Hanno caratteri e personalità diverse, specchio anche della loro disciplina e della distanza chilometrica che li separa: più popolare e fascinosa quella del pesarese, più di nicchia e meno glamour quella del siciliano. Eppure la storia e i risultati dicono che Tony e Vale sono lo stesso pilota con due caschi diversi: 72 GP vinti su 170 disputati per Cairoli, 106 su 306 per il longevo Rossi. Otto campionati iridati nello spazio di dieci anni per Antonio (il primo nel 2005, l'ultimo solo domenica), nove in tredici (dal 1997 al 2009) per Vale. Anzi, forse a ben guardare, è proprio Cairoli quello in leggero vantaggio anche perché nel suo sport, il motocross, il mezzo meccanico conta decisamente meno che nella velocità. L'unico problema è che hanno pure un grande difetto in comune, a parte quello di essere cannibali (ma questo riguarda solo i loro rivali): sono unici, tanto che l'Italia della moto dovrà aspettare parecchio per ritrovare altri due piloti così. Ma anche uno solo come loro...