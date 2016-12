Motocross, Cairoli: "In Brasile solo per vincere il titolo"

Antonio Cairoli è a un passo dal suo ottavo titolo mondiale di motocross e domenica sera in Brasile potrebbe laurearsi campione della MXGP già al termine della prima manche. Il siciliano della Ktm è tranquillo e ha ben chiaro il suo piano. "In Brasile vado senza pensare a vincere la gara, ma voglio soltanto portare a casa il titolo - ha detto Tony a Sport Mediaset - . E' stata una stagione quasi perfetta, pur se non sono mancati i momenti difficili". Entrambe le manche della gara di Goiania saranno trasmesse in diretta su Italia 2 a partire dalle 18.