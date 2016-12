Motocross: doppietta di Cairoli a Lommel, van Horebeek affonda In Belgio il siciliano aumenta il vantaggio sul belga: il titolo è a un passo

3 agosto 2014

Ancora 19 punti e poi Antonio Cairoli sarà campione del mondo di motocross per l'ottava volta in carriera. In Belgio il siciliano della Ktm ha messo a segno l'ennesima doppietta, vincendo sulla terribile, ma da lui amatissima, sabbia di Lommel. Cairoli ha ottenuto il suo 72° GP, precedendo nell'ordine sul podio il compagno di team, il ritrovato Ken De Dycker, e il sorprendente inglese Shaun Simpson (Ktm), entrambi a pari punti con Gautier Paulin (Kawasaki), ma favoriti dalla discriminante della seconda manche. Quando al termine mancano sole due gare (Brasile e Messico), Cairoli ha portato a 81 le lunghezze di vantaggio sul suo unico rivale, il belga Jeremy van Horebeek (Yamaha), soltanto settimo e nono.

Nella prima manche Cairoli è scattato al comando, ma poi è stato superato da Kevin Strijbos. Quando, però, il pilota della Suzuki è "scoppiato", Tony ha preso il comando, difendendosi dagli attacchi di Paulin e vincendo senza patemi. Gara-2 in fotocopia, con Cairoli che è partito terzo, ha superato van Horebeek, stoico per essersi presentato al cancelletto con un taglio che ha richiesto cinque punti di sutura sopra un occhio, e il sorprendente Bengtsson, e si è involato solitario. Nemmeno la pioggia e la grandine cadute nel finale sono riusciti a fermarlo. Un 17° e 12° posto per Davide Guarneri con la pesarese TM. Alla lista degli assenti si sono aggiunti Clement Desalle, costretto al forfait per la rottura dello scafoide emersa a Loket, e David Philippaerts, che ha alzato bandiera bianca dopo le qualifiche a causa dell'infortunio alla caviglia rimediato in Repubblica Ceca.

MX2: VINCE ANSTIE, TIXIER SI AVVICINA In MX2 Max Anstie (Yamaha) e Jordi Tixier (Ktm) si sono spartiti le due vittorie, con l'inglese che si è aggiudicato il GP belga grazie al secondo posto in gara-2 nonostante una caduta mentre stava andando all'attacco del francese. Sul podio assoluto con loro è salito anche Dylan Ferrandis (Kawasaki), secondo e terzo. Proprio Tixier, terzo in apertura, si è portato a 57 punti (su 100 disponibili) dal leader Jeffrey Herlings, che sembra aver intenzione di rientrare per l'ultima tappa in Messico e provare a difendere un titolo ormai suo e che invece la rottura di un femore rischia di fargli perdere. Un paio di punti per Ivo Monticelli (Ktm), 19° nella prima manche.

LE CLASSIFICHE MXGP

Gara 1 top ten: 1. Antonio Cairoli (ITA, KTM), 34:22.254; 2. Gautier Paulin (FRA, Kawasaki), +0:03.902; 3. Shaun Simpson (GBR, KTM), +0:04.930; 4. Ken de Dycker (BEL, KTM), +0:16.506; 5. Kevin Strijbos (BEL, Suzuki), +0:21.324; 6. Maximilian Nagl (GER, Honda), +0:26.489; 7. Jeremy Van Horebeek (BEL, Yamaha), +0:45.874; 8. Tyla Rattray (RSA, Husqvarna), +0:47.105; 9. Dean Ferris (AUS, Husqvarna), +0:48.268; 10. Marc de Reuver (NED, Honda), +1:06.632.

Gara 2 top ten: 1. Antonio Cairoli (ITA, KTM), 34:46.942; 2. Ken de Dycker (BEL, KTM), +0:08.481; 3. Shaun Simpson (GBR, KTM), +0:19.123; 4. Gautier Paulin (FRA, Kawasaki), +0:25.772; 5. Marc de Reuver (NED, Honda), +0:32.921; 6. Steven Frossard (FRA, Kawasaki), +0:35.867; 7. Dean Ferris (AUS, Husqvarna), +0:40.127; 8. Kevin Strijbos (BEL, Suzuki), +0:46.294; 9. Jeremy Van Horebeek (BEL, Yamaha), +1:01.185; 10. Tyla Rattray (RSA, Husqvarna), +1:08.384.

Classifica assoluta GP top ten: 1. Antonio Cairoli (ITA, KTM), 50 punti; 2. Ken de Dycker (BEL, KTM), 40 p.; 3. Shaun Simpson (GBR, KTM), 40 p.; 4. Gautier Paulin (FRA, KAW), 40 p.; 5. Kevin Strijbos (BEL, SUZ), 29 p.; 6. Marc de Reuver (NED, HON), 27 p.; 7. Dean Ferris (AUS, HUS), 26 p.; 8. Jeremy Van Horebeek (BEL, YAM), 26 p.; 9. Tyla Rattray (RSA, HUS), 24 p.; 10. Steven Frossard (FRA, KAW), 23 p.

Classifica mondiale top ten: 1. Antonio Cairoli (ITA, KTM), 669 punti; 2. Jeremy Van Horebeek (BEL, YAM), 588 p.; 3. Kevin Strijbos (BEL, SUZ), 498 p.; 4. Clement Desalle (BEL, SUZ), 484 p.; 5. Shaun Simpson (GBR, KTM), 365 p.; 6. Steven Frossard (FRA, KAW), 356 p.; 7. Maximilian Nagl (GER, HON), 307 p.; 8. Gautier Paulin (FRA, KAW), 275 p.; 9. Davide Guarneri (ITA, TM), 245 p.; 10. David Philippaerts (ITA, YAM), 234 p. MX2

Gara 1 top ten: 1. Max Anstie (GBR, Yamaha), 34:00.529; 2. Dylan Ferrandis (FRA, Kawasaki), +0:16.077; 3. Jordi Tixier (FRA, KTM), +0:17.169; 4. Romain Febvre (FRA, Husqvarna), +0:31.690; 5. Pauls Jonass (LAT, KTM), +0:54.482; 6. Glenn Coldenhoff (NED, Suzuki), +0:56.421; 7. Aleksandr Tonkov (RUS, Husqvarna), +1:01.447; 8. Tim Gajser (SLO, Honda), +1:06.292; 9. Valentin Guillod (SUI, KTM), +1:15.713; 10. Jeremy Seewer (SUI, Suzuki), +1:20.785.

Gara 2 top ten: 1. Jordi Tixier (FRA, KTM), 35:28.225; 2. Max Anstie (GBR, Yamaha), +0:12.447; 3. Dylan Ferrandis (FRA, Kawasaki), +0:20.711; 4. Romain Febvre (FRA, Husqvarna), +0:28.187; 5. Jose Butron (ESP, KTM), +0:40.276; 6. Tim Gajser (SLO, Honda), +0:47.124; 7. Aleksandr Tonkov (RUS, Husqvarna), +0:50.563; 8. Valentin Guillod (SUI, KTM), +1:12.744; 9. Petar Petrov (BUL, Yamaha), +1:20.275; 10. Glenn Coldenhoff (NED, Suzuki), +1:22.513.

Classifica assoluta GP top ten: 1. Max Anstie (GBR, YAM), 47 punti; 2. Jordi Tixier (FRA, KTM), 45 p.; 3. Dylan Ferrandis (FRA, KAW), 42 p.; 4. Romain Febvre (FRA, HUS), 36 p.; 5. Tim Gajser (SLO, HON), 28 p.; 6. Aleksandr Tonkov (RUS, HUS), 28 p.; 7. Glenn Coldenhoff (NED, SUZ), 26 p.; 8. Valentin Guillod (SUI, KTM), 25 p.; 9. Pauls Jonass (LAT, KTM), 25 p.; 10. Petar Petrov (BUL, YAM), 22 p.

